На северо-западе Челябинска подростки устроили драку на спортплощадке

Полиция выясняет обстоятельства подростковых разборок на спортивной площадке в Челябинске.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, о конфликте между подростками во дворе дома по улице Салавата Юлаева в полицию сообщили очевидцы.

По словам горожан, толпа неизвестных напала на молодого человека. Очевидцы даже утверждают, что кто-то начал стрелять из пневматического оружия и ракетницы. Завершился конфликт поединком на спортивной площадке.

«Участники инцидента установлены, проводится их опрос, – уточнили представители силового ведомства. – В ходе конфликтной ситуации никто из участников за медицинской помощью не обращался, заявлений о причинении телесных повреждений в органы внутренних дел не поступало».

Проверка по установлению обстоятельств произошедшего продолжается.

Челябинск, Виктор Елисеев

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