Фан-зона «Трактора» переместилась в парк Гагарина

На время финала Кубка Гагарина фанатская зона челябинских хоккеистов переедет с Кировки в парк Гагарина.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , новая фан-зона ждет болельщиков ХК «Трактор» уже завтра, 13 мая. Об этом сообщили в пресс-службе хоккейного клуба.

«Парк Кубка Гагарина ждет всех «черно-белых», – рассказали представители «Трактора». – С нас – огромный экран, конкурсы, подарки и просто невероятная атмосфера, от вас – самая мощная поддержка, которая долетит до самого Ярославля».

Поклонников челябинского клуба ждут в парке Гагарина 13 и 15 мая – в эти дни «Трактор» будет играть против «Локомотива» в Ярославле.

Начало матчей в 20:00 по местному времени. Вход в фан-зону свободный.

Напомним, ранее на время гостевых матчей плей-офф КХЛ поклонники челябинского клуба собирались на пешеходной части улицы Кирова. Это вызывало недовольство жителей окрестных домов.

Кроме того, финал Кубка Гагарина, в который «Трактор» вышел второй раз в своей истории и после 12-летнего перерыва, изрядно разогрел внимание горожан к поединкам челябинских хоккеистов. И, возможно, на Кировке всем болельщикам клуба было бы уже тесновато.

Челябинск, Виктор Елисеев

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