13 мая ожидаются следующие события – Челябинск

13.05.2025, вторник

10:00 Челябинск – Пленарная сессия «Креативная экономика как индустрия ценностей» с участием губернатора Челябинской области Алексея Текслера в рамках второго форума «Российская креативная неделя – Урал» (отель Radisson Blu, ул. Труда, 179)

11:00 Челябинск – Литературно-психологическая гостиная «Новый взгляд на классику» по рассказу М. Шолохова «Судьба человека» (библиотека №1, ул. Б. Хмельницкого, 17)

12:30 Челябинск – Мастер-класс для серебряных волонтеров «Нити серебра» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)

14:00 Челябинск – Квиз «Танкоград» (библиотека №3, ул. Академика Сахарова, 11)

14:00 Челябинск – Литературно-музыкальная композиция «Поэты-фронтовики» (библиотека №8, ул. Молодогвардейцев, 70а)

14:00 Челябинск – Финансовая игра с Мариной Евглевской (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)

17:00 Челябинск – Встреча «Ляля Черная. От цыганского хора – к театру «Ромэн» в клубе «Нестареющий винил» (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, зал искусства)

18:00 Челябинск – Краеведческий лекторий «Память земляков в названии улиц Челябинска» (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, зал краеведения)

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