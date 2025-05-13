Директор дорожной фирмы в Челябинске получил срок и 7 миллионов штрафа за взятку сотруднику Ростехнадзора

В Челябинске директор дорожно-эксплуатационного предприятия осужден за передачу взятки сотруднику Ростехнадзора за приемку некачественно выполненных работ.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, Советский районный суд Челябинска признал директора Уральского филиала АО «ДЭП №33» виновным в даче взятки должностному лицу в крупном размере.

В суде установлено, что в период с ноября по декабрь 2020 года коммерсант через посредника передал заместителю начальника межрегионального отдела по государственному строительному надзору Уральского управления Ростехнадзора 700 тысяч рублей. За это его компания получила положительное заключение по результатам реконструкции участка автомобильной дороги М-5 «Урал», хотя часть работ на объекте выполнена не была.

В ходе следствия дорожник полностью признал вину, подписав досудебное соглашение о сотрудничестве.

Суд приговорил уральца к 2 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, со штрафом 7 миллионов рублей.

Челябинск, Виктор Елисеев

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