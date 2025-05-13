российское информационное агентство 18+

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Вторник, 13 мая 2025, 11:37 мск

Новости Челябинск

Новости, Кратко, Популярное, Анонсы, ЧелГУ

Из-за аварии в Западном канализация хлынула в Шершни

Сети водоотведения в поселке, недавно вошедшем в состав Челябинска, вновь вышли из строя.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», аварию сегодня, 13 мая, утром обнаружили жители улицы Кристальной, расположенной буквально в паре сотен метров от берега Шершневского водохранилища.

По словам южноуральцев, из-под люка над коллектором, выходящего на улицу, хлещут сточные воды. Зловонная жижа заполонила улицу и льется в сторону берега, а оттуда – в Шершни, единственный источник питьевой воды для Челябинской агломерации.

Проблемы с системой канализации в Западном возникают регулярно. На аварии и потопы жители жалуются с 2022 года. Однако ситуация не меняется. В администрации Сосновского района, в состав которого поселок входил до недавнего времени (24 апреля региональный парламент принял решение о включении Западного в состав Челябинска), заверяет, что компания «ЮжУралВодоканал», обслуживающая сети водоотведения в муниципалитете, следит за своими очистными сооружениями, а аварии связаны с попаданием в систему мусора. Но жителям от этого не легче.

«Никто ничего не делает, просто невозможно уже это терпеть, – цитирует 74.ру одного из посельчан. – Сейчас опять все зальет этими фекалиями, а мы эту воду потом пьем! Сейчас нерест, рыба вся сдохнет…».

Жители уже сообщили в «ЮжУралВодоканал» об аварии. В компании обещали выслать к месту коммунального ЧП своих специалистов.

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Реально ли сейчас мирное урегулирование конфликта на Украине?

Голосовать!

В рубриках

Челябинск, Урал, Россия,