После наезда электросамокатов на двух четырехлетних магнитогорцев возбудили уголовные дела

Глава СКР потребовал возбудить уголовные дела по факту ДТП, в которых пострадали маленькие магнитогорцы.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе следственного управления СКР по Челябинской области, инцидент произошли 9 и 11 мая текущего года в Магнитогорске.
Двое четырехлетних мальчиков пострадали в результате наездов на них на электросамокатах. Водители средств индивидуальной мобильности сбили детей в пешеходной зоне, после чего скрылись с мест происшествий. Обоим пострадавшим потребовалась медицинская помощь.
В СУ СК России по Челябинской области по данному факту организована процессуальная проверка.
Председатель СКР Александр Бастрыкин дал указание руководителю регионального управления ведомства Алексею Колбасину возбудить уголовное дело и представить доклад о первоначально установленных обстоятельствах и результатах его расследования.
Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.
По информации пресс-службы ГУ МВД по Челябинской области, в силовом ведомстве встревожены уровнем ДТП с участием водителей электросамокатов. Уже в этом году только на территории Челябинска зарегистрировано 45 дорожно-транспортных происшествий с участием СИМ, в которых пострадали 25 человек.
С начала 2025 года сотрудники Госавтоинспекции Челябинска привлекли к ответственности за нарушения правил дорожного движения 257 водителей электросамокатов.
Челябинск, Виктор Елисеев
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