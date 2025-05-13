Южноуральцы оказались среди излюбленных «целей» для нападения клещей

Челябинская область вошла в число лидеров по активности клещей.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Роспотребнадзора, с начала сезона в медицинские организации России обратилось свыше 82,4 тысяч человек с жалобами на укусы клещей.

«В настоящее время наблюдается традиционная для весеннего эпидемического периода тенденция к росту числа обращений. Наибольшее их количество зафиксировано в Свердловской, Челябинской, Тюменской, Кемеровской, Кировской областях и Удмуртской Республике», – уточнили представители ведомства.

В целях профилактики от укусов клещей проводится акарицидная обработка территорий. На данный момент обработано более 91,5 тысяч гектаров по всей стране. В преддверии открытия детских летних оздоровительных учреждений в 2025 году обработано 5,9 тысяч гектаров.

Челябинск, Виктор Елисеев

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