В частном секторе Челябинска перекопали дорогу, использовавшуюся для объезда проспекта Победы

Челябинские автомобилисты заявили о блокировании дорогу в частном сектору, куда хлынули авто после закрытия движения по проспекту Победы.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , с неожиданным препятствием водители столкнулись сегодня, 13 мая, при попытке проезда по улице Маяковского в частном секторе на северо-западе Челябинска.

Поперек проходящей по улице дороги неизвестные выкопали небольшой ров, обнеся его сигнальными лентами. Теперь проехать по ней невозможно.

Стоит отметить, что еще недавно об этой улице вряд ли знали многие челябинцы. Но после того, как в рамках подготовительных работ для строительства метро закрыли участок проспекта Победы, на узкую дорогу хлынул поток автомобилей, ищущих пути объезда заблокированной магистрали.

Это не устроило жителей частных домов. Тем более, что ремонта дорог в частном секторе от городских властей не дождаться, утверждают жители окрестных улиц: все приходится делать за собственный счет.

«Местные самовольно раскопали дорогу, – цитирует 74.ру одного из водителей. Чтобы мимо них никто не ездил».

В мэрии признались, что не знают, кто мог вырыть ров. Во всяком случае, извещений от ресурсоснабжающих компаний о перекрытии дороги в связи с необходимостью ремонта в администрации не получали.

Сейчас чиновники и представители Госавтоинспекции пытаются выяснить, что же произошло.

Интересно, что многие челябинцы с сочувствием отнеслись к подобному демаршу. «Хоть и сам на авто, но местные сделали правильно, – комментирует в социальных сетях один из жителей города. – Дорогу разобьют, потом никому дела нет, поэтому (ремонтировать. – НД), как всегда, за свой счет, а автомобилисты и дальше, как ни в чем не бывало, поедут».

Челябинцу пытались возражать другие автомобилисты, подчеркивая, что дорога все-таки муниципальная, и жители не имели права поступать таким образом. На что получили ответ уже от жителей частного сектора. «Все, кто живут в том или ином частном секторе Челябинска, понимают жителей и поддерживают их, потому что ремонта дорог там не дождаться. Отсыпают за свой счет. И не их головная боль, что жителям многоквартирных домов приходится стоять в пробках из-за безалаберности властей, не продумавших пути объезда и этапы строительства», – настаивают южноуральцы.

Возникают у горожан и другие вопросы. «Я вообще не понимаю, с какой целью закрыли проезд по проспекту Победы, если на запланированные работы даже еще не найден подрядчик», – отмечают они.

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube