Больше двух десятков домов Металлургического района Челябинска оставят без воды на весь день

Жители трех улиц Челябинска останутся без водоснабжения.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе МУП ПОВВ, завтра, 14 мая 2025, в Металлургическом районе запланированы ремонтные работы на водоводе Диаметров 200 миллиметров.

В связи с этим будет временно отключено водоснабжения по адресам:

улица 50-летия ВЛКСМ, 1, 4, 6;

шоссе Металлургов, 25, 25 О, 25 А, 25 Б, 27, 27 А, 29, 29 А, 31, 31 А, 31 Б, 33, 33 А, 35, 35 А, 37, 37 А, 39, 39 Б, 41, 43, 45, 47, 47 Б;

улица Жукова, 42 А.

Работы начнутся в 10:00 и продлятся до 19:00.

Челябинск, Виктор Елисеев

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