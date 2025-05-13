Экс-главу южноуральского села задержали за взятку от фирмы, косившей коноплю

В Челябинской области главу села обвинили в получении взятки от коммерсантов, обслуживавших территорию поселения.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», в Октябрьском районе по подозрении в совершении коррупционного преступления задержан бывший главы Свободненского сельского поселения. Об этом сообщают пресс-службы ГУ МВД и следственного управления СКР по Челябинский области.
В настоящее время экс-чиновнику предъявлено обвинение.
По версии следствия, возглавляя село, южноуралец в период с января по сентябрь 2024 года, получил от директора коммерческой организации взятку в значительном размере за покровительство при заключении договоров на предоставление услуг по уборке снега, скашиванию сорной дикорастущей конопли, обслуживанию дорог сельского поселения, а также за то, что в документах о приемке работ указывались завышенные их объемы.
В отношении бывшего главы села возбуждено уголовное дело. У него дома и в администрации поселения прошли обыски и изъяты документы, имеющие значение для расследования уголовного дела.
Челябинск, Виктор Елисеев
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