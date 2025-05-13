В Челябинске подросток на электросамокате сбил пожилого мужчину. Возбуждено уголовное дело

Возбуждено уголовное дело по факту травмирования пожилого мужчины в результате наезда самоката в центре Челябинска.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Госавтоинспекции Челябинской области, ДТП произошло сегодня, 13 мая, в 8:15 у дома №24 по улице Калинина в Челябинске.

По предварительным данным, 12-летний водитель арендованного электросамоката сбил 64-летнего мужчину. В результате пожилого челябинца увезли в больницу.

«По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам оказания услуг, не отвечающих безопасности жизни или здоровья граждан», – сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по Челябинской области.

Отметим, что в Челябинске аренда электросамокатов Whoosh доступна только лицам старше 16 лет.

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube