Прокуратура началу проверку в школе Миасса после жалоб на тараканов в столовой

Жителей Миасса возмутило неприятное соседство в школьной столовой.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство Миасса начало проверку информации о нашествии тараканов в столовой школы №18.

Отвратительных насекомых заметили ученики, обедавшие в учебном заведении. Ролик с бегами «пруссаков» школьники опубликовали в социальных сетях.

«В ходе проверки совместно с представителями территориального отдела Роспотребнадзора будет дана оценка соблюдению в школе требований законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения, а также о безопасности жизни и здоровья несовершеннолетних», – заявили в прокуратуре.

При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, направленные на недопущение дальнейшего нарушения закона, заверили в надзорном ведомстве.

Челябинск, Виктор Елисеев

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