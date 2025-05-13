«Трактор» стартует с гостевой победы в финале Кубка Гагарина

Челябинский «Трактор» в Ярославле одержал победу над «Локомотивом» – 2:1.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , команды активно начали матч. Хоккеисты обоих клубов остро атаковали.

На 8-й минуте хозяева остались в меньшинстве, и это добавило уверенности южноуральцам. В итоге первый период прошел с небольшим преимуществом «Трактора»: на 12 ударов в створ ворот от челябинцев ярославцы ответили лишь 8-ю. Но на первый перерыв команды отправились при счете 0:0.

Во втором периоде уже челябинцы дважды оставались в меньшинстве, но не получилось у «Локомотива» реализовать численное преимущество. На 40-й минуте встречи Сурин жестко играет за воротами «Трактора» против Стивена Кэмпфера, и защитник «черно-белых» уходит в раздевалку раньше сирены – видимо, челябинец получил повреждение.

А на табло продолжали гореть нули.

В начале третьего периода ситуация резко изменилась. На 44-й минуте встречи после борьбы в центре площадки шайба отлетела Василию Глотову. Челябинец переправил ее Максиму Шабанову, и нападающий «Трактора» не промахнулся, отправив шайбу под перекладину – 1:0.

И практически сразу гости увеличили отрыв: Максим Шабанов влетел в зону ярославцев, отдал поперечную передачу Александру Кадейкину, а тот вколотил шайбу в сетку «Локомотива» – 2:0.

После этого хозяева бросились отыгрываться. Южноуральцы отчаянно оборонялись. На 52-й минуте матча Логан Дэй смог остановить Артура Каюмова лишь ударом в голову. Вспыхнула драка. Когда судьи сумели успокоить хоккеистов, Дэй отправился на скамью штрафников на 5 минут, а одного из хоккеистов хозяев удалили на 2 минуты.

Как только ярославцы восстановили численный состав, Александр Радулов пальнул в касание с правого фланга, шайба, попав в штангу выскочила на пятак, и Максим Березкин добил ее практически в пустые ворота – 1:2.

Ярославцы продолжили атаковать. Но оставшееся время в меньшинстве гости сумели продержаться. Не торопились они атаковать и после того, как вышел пятый игрок. Полностью сосредоточившись на защите своих ворот.

На 59-й минуте голкипер «Локомотива» покинул створ ворот, уступив место на площадке шестому полевому игроку. И после таймаута хозяева осадили ворота «черно-белых». Но не смогли отыграться.

2:1 – первая победа «Трактора» в серии, и челябинцы выходят вперед – 1:0.

Впрочем, две предыдущие серии плей-офф (четвертьфинал против омского «Авангарда» и полуфинал против «Салавата Юлаева» из Уфы) «Локомотив также начинал с поражения на своей площадке. Однако в итоге одержал победу. Так что расслабляться челябинцам, точно, не стоит.

Следующий матч финала Кубка Гагарина – 15 мая, здесь же, в Ярославле.

Челябинск, Виктор Елисеев

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