14 мая ожидаются следующие события – Челябинск

14.05.2025, среда

10:00 Челябинск – Прибытие поезда Минобороны «Единство памяти. Сила в подвиге» (железнодорожный вокзал, ул. Привокзальная, 1)

12:00 Челябинск – Бесплатные юридические консультации (библиотека №22 им. Д.Н. Мамина-Сибиряка, ул. Гагарина, 50)

13:00 Челябинск – Тематическое мероприятие «Победу празднует держава» для членов клуба «Библиоша» (библиотека №6, ул. Трудовая, 23)

14:00 Челябинск – Литературная гостиная «Фрагменты семейной истории» в клубе «Теплые встречи» (библиотека №18, ул. Калининградская, 23а)

15:00 Челябинск – Консультация-лекция «Оформи зачетно!»: помощь в оформлении списков литературы (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, зал краеведения)

15:00 Челябинск – Шахматный клуб «Ладья» (библиотека №1, ул. Б. Хмельницкого, 17)

15:00 Челябинск – «Клуб Четырех коней»: игра в шахматы и шашки (библиотека №8, ул. Молодогвардейцев, 70а)

16:00 Челябинск – Видеотрансляция симфонических оркестров «Культура в парке» (Сад Победы, ул. Героев Танкограда, 75, сцена)

16:00 Челябинск – Мастер-класс «Люблю я рукоделие» в клубе «Веселая петелька» (библиотека №5, ул. 26 Бакинских комиссаров, 29)

17:00 Челябинск – Праздничная программа «Наш дом» с участием творческой молодежи Курчатовского района (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)

18:00 Челябинск – Мастер-класс «Нейросети для начинающих: от основ до практики» (Челябинская областная универсальная научная (Публичная) библиотека, пр. Ленина, 60)

18:00 Челябинск – Тренировки по аэробике и общей физической подготовке (парк «Металлург» имени О. И. Тищенко, ул. 60-летия Октября, 11)

18:30 Челябинск – «Публичная среда»: концерт «Мы поем – мы победили» (Челябинская областная универсальная научная (Публичная) библиотека, пр. Ленина, 60)

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