«Программа ухудшения жилищных условий»: сотню южноуральцев выселили в дом без отопления

100 человек в Катав-Ивановске расселили из разрушенного аварийного здания в новое – без управляющей компании, горячей воды и отопления.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинского регионального отделения Общероссийского Народного фронта, аварийное здание расселили после вмешательства общественников.

В 2018 году дом встряхнуло землетрясение, он частично разрушился. Но расселять здание не спешили. Лишь после того, как в дело вмешались активисты, быстро возвели новую панельную десятиэтажку и вручили ключи переселенцам. Однако скоро выяснилось, что катав-ивановцы стали участниками «программы ухудшения жилищных условий», горько иронизируют южноуральцы.

«Люди радовались, но, когда заехали, поняли, что их обманули. Оказалось, что у новостройки, как и у старого дома, нет управляющей компании. Соответственно, в доме нет горячего водоснабжения и отопления (хотя и есть новая котельная, но она не функционирует), не подключены лифты, на улице нет освещения. На десятый этаж ходят пешком. Переселили, к слову, преимущественно пенсионеров 70-80 лет и инвалидов. И таких пострадавших от формального подхода около ста человек», – возмущаются активисты.

К слову, недавно людям сообщили, что, скорее всего, отключат еще и электричество.

Общественники обратились в прокуратуру с просьбой привлечь к ответственности профильных чиновников администрации Катав-Ивановска и побудить их принять меры по обеспечению дома всеми предусмотренными коммуникациями.

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube