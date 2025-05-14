Дальнобойщик требует с больницы в Аше 20 миллионов рублей за потерянную ногу

Южноуралец обвинил врачей в потере ноги.

Как сообщили РИА «Новый День» , иск к медицинскому учреждению подал житель Златоуста, зарабатывавший себе на жизнь перевозкой грузов на дальние расстояния.

По словам бывшего дальнобойщика, работать, как раньше, он не может после того, как ему ампутировали ногу.

Инцидент, не предвещавший такой развязки, произошел на трассе М-5. Управлявший фурой южноуралец свернул в кювет, чтобы не столкнуться с другим грузовиком.

С повреждениями мужчину доставили в больницу Аши. Как пишет Mash, дальнобойщик ждал дежурного врача почти час, а после четырех дней лечения его выписали, так и не восстановив кровоток в ноге.

Вернувшись в Златоуст, южноуралец вновь обратился к врачам. Медики поставили диагноз: заражение крови и ишемия конечности. Ногу пришлось ампутировать. Это лишило его возможности полноценно работать.

Суд удовлетворил иск частично: вместо 20 миллионов рублей больницу обязали выплатить южноуральцу 1 миллион рублей. Однако такой исход его не устроил. Мужчина намерен отстаивать свои требования в суде высшей инстанции.

Челябинск, Виктор Елисеев

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