На Южный Урал возвращается тепло

В Челябинскую область возвращается тепло.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», минувшей ночью температура воздуха в регионе опускалась до -1 градуса, а сегодня днем столбики термометров в большинстве территорий не поднимутся выше +18,и только на крайнем юге возможно +21. Но уже завтра воздух прогреется до +23. В Челябинске – до +22. Правда, ожидаются дожди и грозы. А вот в пятницу осадки не прогнозируются: дожи, согласно предварительному прогнозу, вернуться только во вторник, 20 мая. Дневная температура до конца следующей недели в большинстве районов области не опустится ниже +20 градусов.

Челябинск, Софья Артемьева

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