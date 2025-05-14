Квартиру у озера, принадлежащую бывшей хозяйке «Арианта», пустят с молотка

Суд отклонил претензии дочери одного из основателей «Арианта» в судебным приставам.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , девятый апелляционный суд отклонил жалобу бывшей собственницы компании «Ариант» Елене Кретовой, пытавшейся опротестовать продажу своей квартиры на курорте у озера Кисегач. Информация о соответствующем решении опубликована в судебной базе.

Напомним, ранее Федеральная служба судебных приставов выставила жилище на продажу в рамках взыскания с экс-владельцев Урало-Сибирской металлургической компании и входивших в нее предприятий ущерба, нанесенного ими государству.

Напомним, 5 апреля прошлого года арбитражный суд Челябинской области удовлетворил иск о взыскании с бизнесменов Юрия Антипова и Александра Аристова, владевших ранее Урало-Сибирской металлургической компанией, в общей сложности более 100 миллиардов рублей. Этим же решением он постановил обратить в собственность государства 100% долей ООО «Группа компаний Ариант», ООО «Кубань-Вино», ООО «Агрофирма «Южная», ООО «Агрофирма «Ариант», ООО «ЦПИ – Ариант», а также 100% долей ООО «Катав-Ивановский литейный завод», которым владеет АО «Компания Эталон».

«Развод» между челябинскими бизнесменами, создавшими Урало-Сибирскую металлургическую компанию, продолжался на протяжении нескольких лет, закончившись в августе 2020 года. В итоге Аристову достались продовольственный дивизион принадлежавшей предпринимателям группы предприятий – компания «Кубань-Вино», агрофирмы «Южная» и «Ариант», а также одноименный центр пищевой индустрии. К моменту национализации «Ариант» принадлежал супругам Александру и Елене Кретовым (зятю и дочери Аристова).

Юрию Антипову отошли металлургические активы – ЧЭМК, Серовский завод ферросплавов, «Кузнецкие ферросплавы», Катав-Ивановский литейный завод и обогатительная фабрика «Метагломерат» (Кусинский район).

Кроме того, в рамках взыскания на имущество экс-хозяев наложили арест, а позднее приступили к его реализации.

Среди прочего, в январе текущего года ФССП выставила на продажу квартиру площадью 65,3 квадратных метра, расположенную на территории санатория «Кисегач». Объект оценили в 13 миллионов 257 тысяч 400 рублей. 3 марта завершился прием заявлений от потенциальных участников торгов.

Однако Елена Кретова оспорила решение о продаже, и суд приостановил процедуру.

Теперь она может быть возобновлена.

Челябинск, Виктор Елисеев

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