В челябинской больнице пациенты часами ждут приема лор-врача

В первой городской больнице Челябинска родители с детьми несколько часов ждали приема отоларинголога.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , многочасовая очередь выросла в приемном отделении ГКБ №1 в начале недели. Челябинцы уверены: проблема в том, что дежурный лор-врач на весь Челябинск всего один.

«В ГКБ №1 принимает дежурный лор – один на весь город. Люди там в очереди сидят по четыре-пять часов, половина – с детьми, – цитирует 74.ру одну из жительниц города. – Все возмущены до предела».

В самой больнице объяснили произошедшее ростом заболеваемости, вызванным ухудшением погодных условий.

В лор-отделении лечебного заведения оказывают неотложную помощь. Предварительной записи на прием нет – всех пациентов принимают в порядке живой очереди.

Представители медицинского учреждения отметили, что по окончании майских праздников в больницу обратилось вдвое больше челябинцев, чем обычно. Только за первые сутки врачи приняли 90 человек, 60 из них – ночью.

Такой наплыв, по мнению медиков, связан с длинными выходными и сырой, переменчивой погодой.

Следует отметить, что неотложную помощь лор-специалисты оказывают также в ГКБ №6 в Металлургическом районе Челябинска. Однако дежурят отделения двух больницах по графику.

Челябинск, Виктор Елисеев

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