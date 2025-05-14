Жителям присоединенных к Челябинску поселков придется «придержать лошадей»

На дорогах между «новыми» поселками и Челябинском снизили разрешенную скорость движения автотранспорта.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Госавтоинспекции Челябинской области, после утверждения изменений в Генеральный план города Челябинска, ряд территорий Сосновского района, в том числе со стороны поселка Кременкуль, включены в границы Челябинского городского округа. В связи с этим внесены дополнения в проект организации дорожного движения.

С 14 мая текущего года комплексы фотовидеофиксации, находящиеся на дорогах «нового» Челябинска, настроены на фиксацию порога скорости, предусмотренной правилами дорожного движения для населенных пунктов – 60 километров в час.

Напомним, речь идет о территориях поселков Западный и Пригородный.

В апреле текущего года Законодательное собрание Челябинской области приняло решение о присоединении поселков к Челябинску. Теперь автомобилистам придется снизить скорость движения по дорогам, расположенным между этими населенными пунктами и собственно Челябинском. Ранее здесь можно было разгоняться до 90 километров в час.

Водителей просят быть бдительными и соблюдать скоростной режим.

Челябинск, Виктор Елисеев

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