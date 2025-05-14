Суд вновь разрешил строительство на границе Челябинского бора

Суд повторно отклонил иск прокуратуры об отмене разрешения на строительство спортивной площадки рядом с Челябинским городским бором.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , сегодня, 14 мая, арбитражный суд Челябинской области по результатам повторного рассмотрения отказал в полном объеме в удовлетворении исковых требований региональной прокуратуры, настаивавшей на незаконности действий чиновников мэрии Челябинска.

Напомним, прокуратура требовала признать незаконным решение городских властей о выделении компании участка, входившего некогда в состав Челябинского бора. Земельный участок к западу от пересечения улиц Лесопарковой и Смирных в 2010 году был выведен из состава городского бора, а в 2016 году мэрия передала его в аренду компании «Абсолют» (до августа прошлого года одним из собственников фирмы был нынешний председатель Челябинской городской думы Сергей Буяков) с предварительным согласованием размещения здесь спортивной площадки.

В 2018 году власти выдали разрешение на строительство, а в следующем – разрешение на снос зеленых насаждений.

Перспектива вырубки деревьев, еще десять лет назад считавшихся частью реликтового бора, горожан не вдохновила. Параллельно с претензиями выступила и прокуратура, обратившись в ноябре 2023 года в суд с требованием расторгнуть договор краткосрочной аренды участка площадью 4,3 тысячи квадратных метров рядом с кварталом «Гагарин Резиденс».

В надзорном ведомстве отмечали, что спорный земельный участок расположен в зоне, не допускающей возведения объектов, право аренды было предоставлено без проведения торгов, а разрешение на строительство выдали без проверки проектной документации на соответствие градостроительному законодательству в части требований на размещение в соответствующей территориальной зоне.

Позицию надзорного ведомства поддержали и челябинцы. Горожане были уверены, что появление нового объекта с асфальтированной тропиночной сетью на границах памятника природы увеличит антропогенную нагрузку на городской лес. Тем более, что рядом уже есть спортивный объект – стадион «Инга» находится метрах в 500 метрах от спорного участка.

Однако в июне 2024 года арбитражный суд Челябинской области иск надзорного ведомства был отклонен. Это решение оставил в силе и 18-й апелляционный суд (в сентябре прошлого года).

Но в декабре 2024 года арбитражный суд Уральского округа постановления первой и апелляционной инстанций отменил, направив дело на повторное рассмотрение.

Сегодня, 14 мая, в результате повторного рассмотрения иск прокуратуры снова отклонили в полном объеме. Отметим, что решение об этом принял тот же судья, что и в первый раз.

Челябинск, Виктор Елисеев

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