Почти четыре десятка домов в Металлургическом районе Челябинска останутся без воды

В Металлйргическом районе Челябинска на 7 часов ограничат водоснабжение.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе МУП ПОВВ, ограничения вводятся в связи с проведением работ по замене запорной арматуры.

Завтра, 15 мая, временно приостановят подачу воды в ряд жилых зданий, расположенных по следующим адресамв: улица Сталеваров, 39, 41, 43, 47, 47А, 49, 49А; улица Пекинская, 10; улица Винницкая, 4, 4А, 7; улица Молодежная, дома с 1 по 5, а также 7, 11, 18, 18А, 18Б, 19, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34; улица Аносова, дома 4 и 6; улица Хлебозаводская, 1, 2, 4, 6; улица Талалихина, дома 17 и 19.

Планируется, что необходимые мероприятия будут проходить в период с 9:00 до 16:00.

Челябинск, Виктор Елисеев

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