В зоомагазине Магнитогорска приторговывали сигаретами

Магнитогорские полицейские изъяли из зоомагазина несколько тысяч пачек немаркированных сигарет.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, в регионе продолжается оперативно-профилактическое мероприятие «Контрафакт», направленное на борьбу с незаконным оборотом немаркированной продукции.

Сегодня, 14 мая, сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Магнитогорску выявили неожиданный канал сбыта запрещенной продукции. Индивидуальный предприниматель торговал сигаретами без маркировки среди кормов для животных и аксессуаров для питомцев в собственном зоомагазине.

В ходе осмотра изъято 3,7 тысячи пачек незаконной табачной продукции на сумму свыше 100 тысяч рублей.

Сейчас изъятые сигареты направлены на экспертизу. Если подтвердится их контрафактное происхождение, в отношении бизнесмена могут возбудить уголовное дело.

Операция «Контрафакт» стартовала 12 мая и уже принесла первые результаты: изъято 663 литра алкоголя и 60 тысяч пачек сигарет.

Челябинск, Виктор Елисеев

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