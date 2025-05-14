Выпускники Академии Русского балета выступят в Челябинске

Ученики Вагановской академии выйдут на сцену челябинского театра.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , выпускные спектакли студентов Академии Русского балета имени Агриппины Вагановой пройдут 21-22 июня на сцене Челябинского государственного академического театра оперы и балета имени Михаила Глинки. Об этом сообщил в своем телеграм-канале ректор одной из старейших балетных школ в мире Николай Цискаридзе.

«Мы выступим там сразу после Москвы, это будут первые гастроли моих учеников и учениц и сразу – в сердце страны, регионе, который объединяет две большие части нашей Родины!» – рассказал российский артист и педагог.

Выступление выпускников академии пройдет в рамках XVI Международного фестиваля балета «В честь Екатерины Максимовой»

«Для меня большое счастье, что жители соседних городов, в том числе Екатеринбурга, Магнитогорска, Кургана, Златоуста, Миасса могут тоже приехать в Челябинск на встречу с нами», – подчеркнул г-н Цискаридзе.

Академия русского балета имени Агриппины Вагановой была основана в 1738 году императрицей Анной Иоанновной и поначалу назвалась «Танцовальной Ея Императорского Величества школой». Ее первым педагогом стал французский танцмейстер Жан-Батист Ланде. На рубеже XVIII-XIX веков в школе работали первый русский балетмейстер Иван Вальберх (Лесогоров) и Шарль Луи Дидло, основатель современной методики классического танца.

Позднее здесь преподавали крупнейший балетмейстер эпохи романтизма Жюль Перро, Мариус Петипа и итальянец Энрико Чекетти.

Из стен будущей академии вышли Анна Павлова, Марина Семенова, Галина Уланова, Фея Балабина,Наталия Дудинская, Владимир Пономарев, Матильда Кшесинская, Вацлав Нижинский, Ульяна Лопаткина.

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube