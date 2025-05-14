На Южном Урале сняли особый пожароопасный режим

В Челябинской области смягчили противопожарные ограничения.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области, особый противопожарный режим отменяется в регионе с 15 мая. Соответствующее постановление подписал губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

Напомним, соответствующие ограничения действовали в области с 25 апреля. Особый режим предусматривал запрет на разведение костров и выжигание сухой растительности, сжигание твердых бытовых отходов, мусора на землях лесного фонда, населенных пунктов и прилегающих территориях, выжигание травы, в том числе на земельных участках, непосредственно примыкающих к лесам, к землям сельскохозяйственного назначения, к защитным и озеленительным лесным насаждениям, а также проведение иных пожароопасных работ.

Кроме того, в период действия режима штрафы за нарушение правил пожарной безопасности в лесу увеличивались вдвое.

Несмотря на снятые ограничения, сотрудники МЧС России призывают население к соблюдению правил пожарной безопасности.

Челябинск, Виктор Елисеев

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