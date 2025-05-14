В Челябинске отключат светофоры на северо-западе и в районе железнодорожного вокзала

В Челябинске на северо-западе и в районе железнодорожного вокзала будет затруднено движение.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, завтра, 15 мая, с 8:00 до 16:00 будет отключен светофор на пересечении Комсомольского проспекта и улицы Молодогвардейцев.

Кроме того, с 10:00 до 12:00 не будут работать светофорные объекты на пересечении улицы Свободы с улицами Торговой, Цвиллинга, Железнодорожной, а также в районе выезда с Привокзальной площади.

Челябинск, Виктор Елисеев

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