Строительством линий метротрамвая в Челябинске займутся китайцы

Китайская корпорация примет участие в реализации инфраструктурного проекта в Челябинске.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГК «Моспроект-3», во вторник, 13 мая, в Москве прошла церемония подписания двух контрактов на общую сумму 13,198 миллиарда рублей между АО «Моспроект-3» и китайской компанией «16-ое Управление СиАрСиСи» (подразделение Китайской железнодорожной строительной корпорации China Railway Construction Corporation Limited, CRCC), ставшей партнером холдинга по строительству первых линий метротрамвая в Челябинске и Красноярске.

«Корпорация CRCC в рамках совместных российско-китайских деловых отношений выполнила много инфраструктурных проектов, в том числе по строительству метрополитена в Москве, – отметил в ходе официального подписания договоров генеральный директор Группы компаний «Моспроект-3» Константин Матвеев. – Теперь совместным экспертным потенциалом наших компаний реализуем уникальные для России проекты метротрамвая в Челябинске и Красноярске».

Напомним, весной текущего года генеральный подрядчик строительства линий метротрамвая в Челябинске начал поиск исполнителя для строительства перегонных тоннелей на линии «Север-Юг» (от остановки «Улица Овчинникова»). Однако желающих принять участие в тендерах не нашлось.

«Это объясняется сложностью применения в Челябинске согласованной Главгосэкспертизой России более быстрой механизированной щитовой проходки, а не более привычного для работы в скальных грунтах, но долгого буровзрывного метода. Не все тоннелестроительные компании могут вести такие работы из-за отсутствия опыта, а щиты со специальным режущим инструментом для твердых скальных грунтов сейчас сложно привезти в Россию», – объяснили в ГК «Моспроект-3».

Китайская корпорация стала единственной компанией, предложившей необходимый опыт тоннелепроходки в ходе последних конкурсных процедур, отметили представители генподрядчика. Кроме того, у нее также есть необходимое оборудование.

«16-ое Управление СиАрСиСи» является подразделением CRCC – крупной государственной китайской строительной корпорацией, занимающейся инфраструктурными проектами более чем в 130 странах, в том числе в России. Среди них – проекты строительства Большой кольцевой и Троицкой линий московского метрополитена.

Челябинск, Виктор Елисеев

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