15 мая ожидаются следующие события – Челябинск

15.05.2025, четверг

10:00 Челябинск – Встреча с юристом «Социальное и пенсионное обеспечение. Защита трудовых прав граждан» (Челябинская областная универсальная научная (Публичная) библиотека, пр. Ленина, 60)

10:00 Челябинск – Бесплатные юридические консультации с участием юриста Челябинской региональной общественной социально-правозащитной организации «Правосознание» (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, зал краеведения) (по записи)

11:00 Челябинск – Курс активного долголетия (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)

11:30 Челябинск – Курс французского языка «Bonjour à tous!» в образовательном клубе «Grammar school» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)

12:00 Челябинск – Акция «Международный день семьи» (библиотека №5, ул. 26 Бакинских комиссаров, 29)

13:00 Челябинск – Занятие клуба «Семейный летописец» на тему «История Победы в лицах» (Челябинская областная универсальная научная (Публичная) библиотека, пр. Ленина, 60)

13:00 Челябинск – Цикл «Погружение в прекрасную эпоху»: лекция, посвящённая образу Татьяны Лариной в мировом кинематографе и его интерпретациям через призму моды начала XIX века, «Татьяна Ларина в кино и моде: от пушкинской эпохи до современного прочтения» (Челябинская областная универсальная научная (Публичная) библиотека, пр. Ленина, 60)

13:00 Челябинск – Встреча «Секреты ухода за земляникой садовой» в клубе «Золотая сотка» (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69)

14:00 Челябинск – Открытие выставки картин челябинской художницы Ирины Никулиной «Искусство через прикосновение» (Челябинская областная универсальная научная (Публичная) библиотека, пр. Ленина, 60)

14:00 Челябинск – Акция «Рецепты семейного чтения» (библиотека №14 им. Н.В. Гоголя, ул. Воровского, 23в)

14:00 Челябинск – Мастер-класс «Мировое дерево» (библиотека №23, ул. Дзержинского, 132) (по записи)

16:00 Челябинск – Концерт, посвященный 80-летию Победы в Великой Отечественной войне в рамках проекта «Музыкальная культура в Публичке: Наталья Заварзина представляет…», «Победный май» (Челябинская областная универсальная научная (Публичная) библиотека, пр. Ленина, 60)

16:00 Челябинск – Уличная акция «Наша дружная семья», организованная сотрудниками библиотеки №24 (сквер «Сигнал» Ленинского района, ул. Новороссийская)

17:00 Челябинск – Танцевальный вечер для горожан старшего поколения (Сад Победы, ул. Героев Танкограда, 75, площадка аттракционов)

17:00 Челябинск – Сольный концерт Геннадия Суздалева «Время живых цветов» (библиотека №8, ул. Молодогвардейцев, 70а)

17:00 Челябинск – Литературная гостиная «От романтики до достоверности» по творчеству Юрия Трифонова (библиотека №32 им. М. Горького, пр. Ленина, 5)

18:00 Челябинск – Тренировки по аэробике и общей физической подготовке (парк «Металлург» имени О. И. Тищенко, ул. 60-летия Октября, 11)

18:00 Челябинск – Литературное путешествие «В моем шкафу есть много книг» (библиотека №9, ул. Петра Сумина, 26)

20:00 Челябинск – Начнет работать фан-зона ХК «Трактор» (ЦПКиО им. Ю.А. Гагарина, ул. Коммуны, 100) (начало матча в Ярославле в 21:00)

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube