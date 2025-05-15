В Челябинске задержали экс-начальника отдела ГИБДД

Бывшего начальника отдела ГИБДД и бизнесмена задержали за коррупционное преступление.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе следственного управления СКР по Челябинской области, бывшего начальника отдела ГИБДД по Челябинску задержали по подозрению в превышении должностных полномочий и получении двух взяток в особо крупном размере. Кроме того, за дачу взятки задержан руководитель коммерческой организации.
По версии следствия, в период с 1 января 2020 по 24 мая 2024 года занимавший в то время пост начальника городского отдела ГИБДД челябинец приказывал своим подчиненным не привлекать к административной ответственности руководство и сотрудников коммерческой организации за нарушения при перевозке грузов по дорогам общего пользования на территории областного центра.
За это полицейский получил автомобили марок «Volvo S80» и «Toyota Camry», строительные материалы и бытовую технику.
Преступления выявлены сотрудниками УФСБ России по Челябинской области совместно с ОРЧ СБ ГУ МВД России по Челябинской области, которыми осуществляется оперативное сопровождение по уголовному делу.
В настоящее время следователи СКР провели обыски дома и на работе у южноуральцев, решается вопрос о предъявлении им обвинения и избрании меры пресечения, выполняются иные следственные и процессуальные действия, в том числе направленные на выявление дополнительных эпизодов преступной деятельности.
Челябинск, Виктор Елисеев
Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42
© 2025, РИА «Новый День»