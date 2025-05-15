В Тракторозаводском районе Челябинска на пять дней ограничили движение

Движение по улице Комарова в Челябинске будет частично ограничено.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, ограничения связаны с проведением работ по реконструкции участка теплотрассы.

«С 22 часов 16 мая до 22 часов 21 мая будет затруднен проезд по улице Комарова напротив дома №114», – уточнили представители городских властей.

Водителей просят учитывать дорожную обстановку при планировании маршрута.

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube