Трое детей застряли на склоне плотины над рекой в Челябинской области

В Усть-Катаве спасатели сняли детей с со склона плотины на реке Катав .

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-центре поисково-спасательной службы Челябинской области, школьники сами позвонили в службу 112 и попросили о помощи.

В 19:54 на пульт оперативного дежурного Усть-Катавского отряда областной ПСС поступило сообщение от полицейских о детях, застрявших на краю плотины.

Три мальчика 9, 11 и 12 лет после рыбалки отправились домой не по дороге, а решили перелезть через ограждение плотины и пройти по ее склону. С каждым шагом склон становился все более крутым и опасным. Когда дети поняли, что не могут идти дальше, и не могут самостоятельно подняться на дорогу, они сами позвонили в службу 112.

Прибыв на место, спасатели Усть-Катавского отряда областной ПСС перелезли через ограждение высотой 2,5 метра, подняли детей и передали их сотрудникам полиции. Медицинская помощь ребятам не понадобилась.

Челябинск, Виктор Елисеев

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