Без горячей воды останется больше челябинцев, чем планировалось ранее

В Челябинске увеличили число домов, участвующих в первом этапе опрессовки.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, «УСТЭК-Челябинск» расширил перечень домов, попадающих под первый этап опрессовки.

«Изменен список домов, которые попадают под временное ограничение горячего водоснабжения для гидравлических испытаний теплосетей, стартующих 20 мая, – уточнили представители городских властей. – Увеличено число объектов в Ленинском районе. Таким образом, горячая вода будет отключена в 1207 жилых домах и 183 объектах социальной сферы во всех районах города».

Срок проведения – до 3 июня включительно, за исключением Металлургического района. В нем опрессовки завершатся позже, 16 июня. С перечнем домов можно ознакомиться здесь.

Кроме того, напомнили в мэрии, с 20 мая по 3 июня пройдут гидравлические испытания в домах, обслуживаемых локальными источниками теплоснабжения. Перечень домов – по ссылке.

Челябинск, Виктор Елисеев

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