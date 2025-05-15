Сотрудник областного центра дорожных испытаний в Челябинске получил условный срок за взятки

В Челябинске вынесли приговор по делу бывшего начальника отдела государственного учреждения, обвиняемого в получении взяток.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, сегодня, 15 мая, Советский районный суд Челябинска признал бывшего начальника отдела технического контроля ОГКУ «Южно-Уральский центр дорожных испытаний и исследований» виновным в получении взятки.

В сентябре 2023 года посредник передал челябинцу 30 тысяч рублей от заместителя директора по общим вопросам ООО «УралДорСтрой». За это при составлении акта отбора проб образцов асфальтобетона на отремонтированной автомобильной дороге не включил в него указание на обнаруженные дефекты.

Кроме того, в октябре 2023 года южноуралец получил от сотрудника ОГКУ «Челябинскавтодор» смарт-часы стоимостью свыше 43 тысяч рублей за незаконное бездействие: по окончании работ он не выехал на объект и не сделал отбор проб дорожно-строительных материалов, что ускорило процедуру принятия и оплаты работ по муниципальному контракту.

Суд приговорил виновного к 4 годам лишения свободы условно, с испытательным сроком 4 года, со штрафом 100 тысяч рублей, а также лишил его права занимать определенные должности в течение следующих 5 лет.

«После изучения приговора прокуратура даст оценку его законности», – отметили в надзорном ведомстве.

Челябинск, Виктор Елисеев

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