В Челябинске оглашен приговор за дачу взятки в крупном размере

Советский районный суд Челябинска рассмотрел уголовное дело в отношении директора Уральского Филиала АО «ДЭП № 33». Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п.«б» ч.4 ст.291 УК РФ (дача взятки в крупном размере).

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе областного суда, установлено, что он заключил договор с ООО «ТехконсалтингВТК» на оказание услуг по проведению итоговой проверки реконструируемого объекта автомобильной дороги федерального значения М-5 «Урал» на территории Чебаркульского района, в сумму которого включил взятку в размере 700 тыс. рублей, предназначенную для передачи заместителю начальника межрегионального отдела по государственному строительному надзору Уральского управления Ростехнадзора через посредника – главного инженера ООО «ТехконсалтингВТК», в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство.

Сотрудники ООО «ТехконсалтингВТК» подготовили акт проверки реконструируемого дорожного участка и заключение о соответствии в строительстве без учета недостатков, устранение которых бы повлекло нарушение АО «СМУ-Дондорстрой» и АО «ДЭП № 33» условий исполнения государственного контракта, а посредник в период с 23.11.2020 по 01.03.2021 передал взятку чиновнику, и тот не отразил в ходе проведения проверки выявленные им нарушения и замечания на объекте строительства и реконструкции автомобильной дороги, а также, оказывая общее покровительство и попустительство по службе, не сообщил членам комиссии и руководству Уральского управления Ростехнадзора о выявленных им нарушениях и замечаниях на объекте, после чего подготовил документы, в которые внес заведомо недостоверные и не соответствующие действительности сведения об отсутствии нарушений и замечаний по результатам проведения проверки.

На основании данной документации ФКУ Упрдор «Южный Урал» было уведомлено об окончании работ, и 29 декабря 2020 года объект автомобильной дороги был введен в эксплуатацию.

Подсудимый вину в содеянном признал, заключил досудебное соглашение о сотрудничестве. Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 2 года со штрафом в размере десятикратной суммы взятки, то есть в размере 7 млн. рублей, с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Осужденный взят под стражу в зале суда. Приговор в законную силу не вступил.

Челябинск, Павел Зварзин

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