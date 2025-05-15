Непродовольственный ритейл в России уходит в убыток

Непродовольственный ритейл уходит в убыток либо сокращает прибыль.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», число покупок одежды и обуви в I квартале, по данным Платформы ОФД», сократилось на 12% год к году, а средний чек вырос только на 3%. А CORE.XP сообщает, что многие ритейлеры непродуктового сегмента за этот период снизили продажи на 30% – 35%.

Ожидается, что финансовые результаты компаний в 2025 окажутся хуже, чем в 2024, а около половины могут закончить год с убытком, отмечают в Союзе торгцентров России.

По мнению экспертов, у фэшн-ритейлеров прибыль падает из-за снижения спроса на одежду и обувь; у DIY-ритейлеров – из-за сокращение продаж жилья и рост стоимости ремонта; у всех – в связи с сокращением трафика в ТЦ (-4% год к году в I квартале по данным Focus Technologies), перетоком спроса в онлайн и переходом россиян на сберегательную модель потребления.

«Ритейлерам придется договариваться с ТЦ о снижении арендных ставок либо закрывать магазины», – резюмирует telegram-канал «Свободная касса».

Москва, Анастасия Палей

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