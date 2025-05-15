Южноуральцы стали стали чаще посещать места боевой славы и мемориалы героев

Связисты рассказали, какие мемориалы посетили челябинцы в юбилейный год Победы.

В год юбилея Победы в Великой Отечественной войне жители Южного Урала стали чаще посещать места боевой славы и мемориалы героев в своем регионе и за его пределами. С начала года интерес к таким достопримечательностям вырос на 10% в сравнении с 2024-м. Об этом свидетельствует аналитика обезличенных данных «МегаФона».

Наиболее популярными у челябинцев монументами в честь Великой Отечественной войны стали объекты в Москве и Санкт-Петербурге. Здесь традиционно посещают Поклонную гору, Парк Победы, а также Монумент героическим защитникам Ленинграда на площади Победы. Именно эти места выбирают 77% жителей региона, желающих прикоснуться к истории.

Повышенный рост интереса зафиксирован к таким объектам, как Могила Неизвестного солдата (+73%) и мемориал Героям-панфиловцам в Подмосковье (рост на 12% год к году). Помимо этого, челябинцы стали кратно чаще посещать памятники внутри региона, например, монумент «Тыл – фронту» в Магнитогорске, который является объектом культурного наследия федерального значения.

Чаще всего магнитогорский мемориал посещают в четверг и пятницу – посетители делятся фотоснимками и видео с родными и друзьями. В эти дни рост интернет-трафика здесь увеличивается на 5-10%.

«Мы регулярно модернизируем телеком-объекты в значимых и популярных местах региона. В год юбилея Победы местные жители и гости Магнитогорска закономерно чаще посещают памятные места, и для нас важно, чтобы они могли поделиться своими эмоциями здесь и сейчас. Максимальные скорости мобильного интернета в районе монумента «Тыл – фронту» достигают 250 Мбит/с, благодаря этому пользователи могут отправить видео или фото в режиме онлайн, а также позвонить по видеосвязи своим близким», – рассказал технический руководитель «МегаФона» в Челябинской области Юрий Горбатов.

Челябинск, Виктор Елисеев

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