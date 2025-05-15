Челябинцы добились смены «навязчивой» управляющей компании

После нескольких лет «коммунальной войны» жители многоквартирного дома в Калининском районе Челябинска добились смены управляющей компании.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , Седьмой кассационный суд общей юрисдикции встал на сторону жильцов дома №101 по улице Братьев Кашириных в их споре с областной Госжилинспекцией и УК «ДЕЗ Калининского района» и признал недействительным решение ГЖИ о передаче дома на обслуживание этой управляющей компании.

Напомним, с «ДЕЗ Калининского района» челябинцы боролись с 2021 года. Собственников квартир категорически не устраивало качество услуг, получаемых от коммунальной организации.

Сначала пытались воззвать к руководству управляющей компании, затем жаловались. Наконец, решили сменить УК. Летом 2023 года собственникам жилья в 17-подъездном доме удалось провести собрание и принять решение о переходе под управление другой организации. В июле того же года Госжилинспекция приняла протокол собрания и внесла дом в перечень объектов, находящихся под управлением новой УК.

Но предыдущих управленцев такой исход не устроил. По словам жильцов, представители ДЕЗ начали обзванивать соседей и сумели убедить нескольких из них отозвать свои подписи под итоговым протоколом о выборе управляющей компании. В итоге оказалось, что оставшихся голосов для кворума недостаточно. А потом появился и новый протокол – о том, что собственники якобы вновь выбрали в качестве управляющей компании «ДЕЗ Калининского района».

И через несколько месяцев после смены УК дом вернули на обслуживание прежней организацией. Но жильцы уже смогли оценить разницу управления двух компаний. И были категорически против возвращения. К тому же горожане настаивали, что никакого нового собрания собственников не было, а подписи под протоколом в пользу ДЕЗ – поддельны.

В апреле 2024 года Советский районный суд Челябинска отменил решение Госжилинспекции Челябинской области о возврате дома под управление «ДЕЗ Калининского района». Но чиновники оспорили его, и Челябинский областной суд удовлетворил жалобу ГЖИ. Однако теперь точку в споре поставил Седьмой кассационный суд общей юрисдикции: решение облсуда отменено, постановление низшей инстанции признано законным.

С 1 мая дома обслуживает другая управляющая компания.

Впрочем, история еще не закончилась. По результатам рассмотрения обращения 42 жителей дома возбуждено уголовное дело по факту подделки протокола собрания собственников жилья. Пока – в отношении неустановленного лица.

Челябинск, Виктор Елисеев

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