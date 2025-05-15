Уральский студент обманул знакомых на 5 млн рублей

В Магнитогорске задержала студента, «заработавшего» обманом пять миллионов рублей на доверии друзей и знакомых.

Как сообщили РИА «Новый День» в ГУ МВД РФ по Челябинской области, 20-летний уралец убеждал друзей и знакомых вкладывать деньги в «выгодные инвестиции». Тем, у кого не было накоплений, он предлагал оформлять кредиты. Чтобы создать видимость честной схемы, парень выплачивал небольшие суммы «прибыли», а также платил тем, кто приводил к нему новых «клиентов». Однако основная часть денег оседала на счетах псевдоинвестора.

В результате 18 потерпевших в возрасте от 18 до 22 лет потеряли в общей сложности более 5 миллионов рублей.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частями 2-4 статьи 159 УК РФ (Мошенничество).

Магнитогорск, Павел Зварзин

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