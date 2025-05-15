Уралец решил помочь даме и остался без автомобиля

Жительница Миасса угнала автомобиль из-под носа пожалевшего ее владельца.

Как сообщили РИА «Новый День» в ГУ МВД по Челябинской области, 30-летний горожанин поздно вечером проезжал мимо остановки, на которой увидел молодую женщину и предложил ее подвезти. Та согласилась и села в машину на заднее сиденье. По пути водителю показалось, что автомобиль неисправен. Он остановился и вышел из машины, чтобы осмотреть ее снаружи. Пока он разбирался, что случилось, дама перелезла на водительское сиденье и уехала, оставив хозяина авто на дороге.

Мужчина обратился в полицию. «На поиск автомобиля ориентировали все службы полиции и в течении двух часов сотрудники Госавтоинспекции Миасса обнаружили «КИА» на парковке возле магазина, – рассказали в ведомстве. –

Далее к делу подключились оперативники уголовного розыска. Они определили направление и примерный маршрут, по которому скрылась подозреваемая. В течении дня сотрудники ОУР установили её личность и задержали. Подозреваемая, 36-летняя местная жительница, пояснила, что таким способом хотела добраться домой».

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного часть 1 статьи 166 УК (Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения).

Автомобиль в целости и сохранности возвращен законному владельцу.

Миасс, Софья Артемьева

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