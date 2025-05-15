Два трамвайных маршрута в Челябинске изменят схему движения

Два челябинских трамвая на неделю изменят маршрут.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ОГКУ «Организатор перевозок Челябинской области», с 22 часов 16 мая до 23 часов 24 мая закрывается движение вагонов на участке улицы Российской от Труда до Карла Маркса.
Ограничения введены в связи проведением работ по прокладке трубопровода.
На время их действия трамваи маршрута №5 будут направлены по схеме «ЧЭМК – Горького – Труда – Автовокзал (через площадь Павших революционеров)».
Трамвай №22 будет следовать по маршруту: Чичерина – Российская – Чистопольская.
Челябинск, Виктор Елисеев
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