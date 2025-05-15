Всем стоять: в Челябинске заблокировали кикшеринговые электросамокаты

В Челябинске перестали работать сервисы аренды электросамокатов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня, 15 мая, в Челябинске оказалась блокирована работа кикшеринговых сервисов. Об этом горожане сообщают в социальных сетях.

По словам челябинцев, сервисы Whoosh, Urent и «Яндекс» в настоящее время не работают. Средства индивидуальной мобильности, по-прежнему, находятся на уличных стоянках, но разблокировать их невозможно. Некоторые электросамокаты опечатаны, а на их руле приклеена бумага, сообщающая, что сделано это якобы в рамках проведения следственных действий.

В одном из сервисов неофициально подтвердили, что его работа в Челябинске в настоящее время ограничена.

Напомним, два дня назад было возбуждено уголовное дело по факту наезда 12-летнего самокатчика на 64-летнего мужчину. Если отключение кикшеренговых сервисов действительно связано с этим случаем, получается, что за безалаберность родителей подростка, позволяющих ему нарушать правила (в Челябинске аренда электросамокатов Whoosh разрешена только лицам старше 16 лет), наказали весь миллионный город. Это, конечно, проще, чем, последовав примеру Москвы, ставить на все самокаты номера и отслеживать нарушителей по камерам.

И гораздо дешевле, чем заморачиваться с инфраструктурой для средств индивидуальной мобильности. Ведь ни городу с запланированным 600-миллионным дефицитом бюджета, ни области с ее 36-миллиардной «дырой», в отличие от той же столицы, совершенно не нужны деньги, которые можно получить в виде штрафов от нарушителей и поступлений от кикшеринговых компаний. Да, эти фирмы зарегистрированы в Москве и там же платят налоги, но что мешает региональным властям выйти с инициативой обязать операторов каршеринга и кикшеринга могут обязать платить налоги в регионе присутствия и направлять полученные деньги на развитие инфраструктуры для СИМ, как это сделали в Санкт-Петербурге. Но южноуральским чиновникам и депутатам проще все запретить, чем позаботиться об удобстве людей, тем более, что карьеры и тех, и других от этих людей уже давно никак не зависят.

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube