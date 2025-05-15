В мэрии Челябинска прокомментировали блокировку сервисов аренды электросамокатов

Челябинские чиновники высказали собственные претензии к работе кикшеринговых компаний.

Как уже сообщал «Новый День» , сегодня, 15 мая, в Челябинске заблокировали работу арендуемых средств индивидуальной мобильности.

По словам челябинцев, не работают все три кикшеринговых сервиса. Сначала электросамокаты оставались на улице. Причем, по крайней мере, некоторые из них были опечатаны, а на их руле приклеена бумага, сообщающая, что сделано это в рамках проведения следственных действий.

Вечером представители компаний начали забирать СИМ с улиц.

Между тем, с официальным комментарием по ситуации, связанной с ограничением работы самокатов на территории города, выступила мэрия.

«6 мая 2025 года администрация города направила операторам кикшеринга, работающим в Челябинске, соглашение о регулировании основных правил использования самокатов на улицах города, – заявили чиновники. – Документ содержит ряд норм и требований, которые необходимо соблюдать, чтобы обеспечить безопасность всех участников движения, включая пользователей самокатов».

Ключевыми мерами, призванными уменьшить количество инцидентов с участием электросамокатов, власти считают: ограничение скорости, запрет на передвижение на отдельных территориях и в состоянии алкогольного опьянения, на эксплуатацию СИМ одновременно двумя и более лицами, а также детьми младше 14 лет. Отдельным пунктом в документе прописывалось создание специальных стоянок, использование которых станет обязательным.

«До сих пор мы не получили обратной связи от операторов, соглашение с их стороны не подписано. Хотя документ разрабатывался совместно, о чем мы ранее уже сообщали. Тем временем практически каждый день на улицах города происходят ДТП с участием самокатов. Мы видим, как игнорируются правила безопасности и не соблюдаются все ранее достигнутые договоренности», – посетовали в мэрии.

Челябинск, Виктор Елисеев

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