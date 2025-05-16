16 мая ожидаются следующие события – Челябинск

16.05.2025, пятница

09:00 Челябинск – Круглый стол «Интеграция участников СВО в IT-сообщество региона» (Центр развития цифровых технологий, ул. Лесопарковая, 5/2, оф. 001)

10:00 Челябинск – Пленарная сессия IV Открытого форума по вопросам экологии и сохранения водных объектов с участием губернатора Челябинской области Алексея Текслера (ЮУрГУ, главный корпус, пр. Ленина, 76)

10:00 Челябинск – VI Межрегиональный травматологический форум (отель Radisson Blu, ул. Труда, 179)

10:00 Челябинск – Определение победителей Культурно-географического Чемпионата «Знаю Россию, люблю свою страну» (Штаб общественной поддержки Челябинской области, ул. Кирова, 167; Библиотека №15 им. Ш. Бабича, ул. Цвиллинга, 61)

10:00 Челябинск – МедиаФорум для лучших медиацентров Челябинской области – финалистов регионального этапа Всероссийского проекта «МедиаПритяжение» (ОЦ №5, ул. Скульптора Головницкого, 13)

10:30 Челябинск – Встреча с юристом «Защита жилищных прав граждан» (Челябинская областная универсальная научная (Публичная) библиотека, пр. Ленина, 60)

12:00 Челябинск – Презентация книги кандидата исторических наук Бориса Шмырова «Аушвиц, январь 1945 года» (Челябинская областная универсальная научная (Публичная) библиотека, пр. Ленина, 60)

14:00 Челябинск – Вечер память «Далекому мужеству верность храня» в клубе «Три Д» (библиотека №6, ул. Трудовая, 23)

14:00 Челябинск – Видеопрезентация «Библиотекари шутят» (библиотека №23, ул. Дзержинского, 132)

14:00 Челябинск – Литературно-патриотический час «Сатирой по врагу» в клубе «Откровение» (библиотека №31, ул. Агалакова, 30)

15:00 Челябинск – Открытие выставки работ участников ежегодного Всероссийского конкурса декоративно-прикладного творчества и русской каллиграфии «Изограф», проводимого Челябинским государственным институтом культуры в рамках научного форума «Славянский научный собор. Урал. Православие. Культура» (Челябинский центр искусств, выставочный зал, ул. Сони Кривой, 30)

15:00 Челябинск – Встреча в шахматном клубе «Ладья» (библиотека №1, ул. Б. Хмельницкого, 17)

15:00 Челябинск – «Клуб Четырех коней»: игра в шахматы и шашки (библиотека №8, ул. Молодогвардейцев, 70а)

15:00 Челябинск – День поэзии «Рифмы мужества» к 115-лет со дня рождения Ольги Берггольц (библиотека №20, пос. Новосинеглазово, ул. Челябинская, 22)

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