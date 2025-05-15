«Трактор» уступил «Локомотиву» во втором матче финала Кубка Гагарина

Челябинский «Трактор» уступил в Ярославле «Локомотиву» – 1:4.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , как и первый матч финальной серии, второй начался с удаления в рядах команды гостей. Только если позавчера первое удаление произошло на 8-й минуте встречи, сегодня – и вовсе на 3-й. Но воспользоваться численным преимуществом «Локомотиву» не удалось.

На 5-й минуте защитник ярославцев Мартин Гернат не смог обработать шайбу на синей линии, и она оказалась у Чарльза Робинсона, бросившегося к воротам хозяев. Голкипер «Локомотива» Даниил Исаев в ближнем бою не устоял – 1:0, челябинцы в меньшинстве открывают счет.

А вот в большинстве – после того как на скамью штрафников отправился ярославец Егор Сурин – «черно-белые» забить не смогли. Но преимущество сохранили – 1:0 после первого периода.

Впрочем, держалось оно лишь до 2-й минуты второго периода. Александр Полунин ворвался в зону «Трактора» и резко бросил по воротам. Зак Фукале парировал бросок, но не смог зафиксировать шайбу, и Полунин, первым оказавшийся у нее, вновь отправил шайбу в ворота, на этот раз удачно – 1:1.

На следующей минуте железнодорожник Максим Шалунов жестко влетел в Чарльза Робинсона, и «Бадди» покинул арену с повреждением.

Как и в первом периоде, «Локомотив» продолжал давить. И на 36-й минуте добился своего. Георгий Иванов, не сумевший минуту назад пробить Зака Фукале, на сей раз оказался удачливее – 2:1, хозяева впервые вышли вперед.

После двух периодов у ярославцев подавляющее преимущество – 65:29 в их пользу по броскам, 35:19 по ударам в створ ворот и счет 2:1.

В третьей двадцатиминутке преимущество хозяев на площадке еще увеличилось. Игроки «Трактора» лишь изредка огрызались. На 57-й минуте Максим Березкин увеличил отрыв хозяев – 3:1.

Тут же Зак Фукале убежал с ворот, освобождая площадку для шестого полевого игрока. И сразу же ярославцы забрасили четвертую шайбу в пустые ворота «Трактора». А на 58-й минуте челябинец Остап Сафин отправился на скамью штрафников за игру высоко поднятой клюшкой.

4:1 – уверенная победа ярославского клуба.

Счет в финальной серии Кубка Гагарина становится 1:1.

Следующий матч пройдет уже в субботу, 17 мая, но теперь – в Челябинске.

Челябинск, Виктор Елисеев

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