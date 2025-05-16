Благотворительный фонд «Металлург» увеличил расходы на треть

БФ «Металлург» в 2024 году направил на благотворительную деятельность более 1,5 млрд рублей.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат», благотворительный фонд «Металлург» опубликовал годовой отчет за 2024 год.

Общие расходы фонда составили более 1,5 млрд рублей, что на 34% больше, чем в 2023 году (1,1 млрд рублей). Из них более 1.2 млрд рублей – средства ПАО «ММК».

«Созданный ММК благотворительный фонд «Металлург» уже много лет является примером действенной адресной социальной поддержки и эффективного взаимодействия с меценатами. Проектами и мероприятиями организации охвачены тысячи нуждающихся в помощи людей. Для многих эта поддержка – как глоток свежего воздуха, возможность социализироваться и жить полноценной жизнью», – отметил председатель попечительского совета фонда, председатель совета директоров ПАО «ММК» Виктор Рашников.

В 2024 году БФ «Металлург» поддержали 97 благотворителей (компаний и физических лиц), из которых 26 – новые. Сегодня Фонд реализует более 15 программ для людей пожилого возраста и с ограниченными возможностями здоровья; семей: потерявших кормильца, многодетных, воспитывающих детей с ОВЗ, малообеспеченных; одаренных детей, а также детей и подростков, оставшихся без попечения родителей; спортивных учреждений и других НКО.

Среди проектов БФ организация работы и содержание центра медико-социальной защиты; специализированного дома «Ветеран», центра «Материнство»; Центра социального обслуживания населения Магнитогорска. Один из знаковых проектов минувшего года – открытие второй очереди центра «Мозаика» – многофункционального центра комплексной системы поддержки детей с ментальными особенностями развития.

БФ «Металлург» занимает 8-ое место в рейтинге RAEX из 804-х крупнейших корпоративных и частных благотворительных НКО. Главный принцип работы фонда – полная управленческая и финансовая прозрачность. Два года подряд БФ «Металлург» становится победителем Всероссийского конкурса годовых отчетов «Точка отсчета». Публичная отчетность фонда получила от экспертного жюри «Золотой стандарт».

Также, в 2024 году проект фонда «Дом ветеранов», реализованный на средства ПАО «ММК» в Магнитогорске, вошел в число победителей Всероссийского отбора лучших практик активного долголетия. Конкурс проводят АНО «Национальные приоритеты» и Минтруд РФ. Одновременно Клуб активного долголетия «Сохранись», созданный Центром социального обслуживания БФ «Металлург», в рамках премии «Наш вклад» получил статус «Партнёра национальных проектов» (федеральный проект «Старшее поколение»).

Челябинск, Виктор Елисеев

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