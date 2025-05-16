Очередной подрядчик отказался от ремонта стадиона в Ленинском районе Челябинска

Подрядная организация разорвала контракт на ремонт стадиона «Лидер» в Челябинске.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», уже вторая компания не может закончить ремонт стадиона «Лидер». На этой неделе о расторжении контракта в одностороннем порядке объявило ООО «ГСС» из Башкирии.
Контракт стоимостью 23,1 миллиона рублей заключили в апреле текущего года. Подрядчик обязался до сентября текущего года обустроить фундамент под трибуны, ограждения и навес, установить сидения и благоустроить прилегающую территорию.
Однако работы так и не были начаты: через месяц после подписания документа компания уведомила о расторжении контракта. В уведомлении представители фирмы сообщили об отказе спортшколы «Лидер», которой принадлежит стадион, предоставить проектную документацию на конструктив металлоконструкций навеса. «Это обстоятельство не позволит ООО «ГСС» выполнить работу надлежащего качества в соответствии с условиями договора», – констатирует подрядчик.
Отметим, это уже вторая компания, отказывающаяся от исполнения контракта на данном объекте. В прошлом году ремонт стадиона начинала челябинская фирма «АРС». Работы должны были закончиться к августу 2024 года. Однако в июле подрядчик уведомил о расторжении контракта, заявив об удорожании стоимости материалов. Впрочем, подтвердить обоснованность своего решения компания не смогла, и Челябинское УФАС включило ее в список недобросовестных поставщиков.
Челябинск, Виктор Елисеев
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