Ремонт дороги в СНТ в Кыштыме продержался до первого дождя

Пенсионеры вынуждены добираться до садовых участков в Кыштыме пешком.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , дорога к СНТ «Теренкуль» в Кыштыме с каждым сезоном разваливается все больше, но местные власти это не волнует. Об этом южноуральцы рассказали в социальных сетях.

Жители Кыштыма возмушены качеством дорожного полотна. Но, похоже, волнует это только их самих. «Что творится с дорогой в сады «Теренкуль»? – вопрошают южноуральцы в паблике «Кыштым» у местных чиновников. – Я, конечно, понимаю, что вам до той дороги дела вообще нет, но люди там живут! Ездят туда ни один раз в день, а по 2-3 раза! Многие живут этими садами, посмотрите, до чего вы довели. Бабушкам 79 лет, 83 года. Они идут в такую даль пешком!»

Нельзя сказать, что исправить ситуацию не пытались, признают горожане. Но выглядит это, скорее, как издевка. «Ваши работники приехали, лопатой накидали дряни в ямы – и что произошло? На второй день ливень пошел, и ямы пустые стали!»

Почему местные власти не хотят делать нормального ремонта, результаты которого могли бы продержаться хотя бы один сезон, но целый сезон, недоумевают жители. «Вы зачем отсыпаете ямы срезкой, которая должна идти в мусорку?! – возмущаются кыштымцы. – Ни один водитель маршрутного такси туда не будет ездить, так как ремонт машины встает в копеечку!»

Садоводы требуют срочно принять меры. И уже готовы обратиться с жалобами к областным властям.

Челябинск, Виктор Елисеев

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