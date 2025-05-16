В ночь с 19 на 20 мая закроют участок дороги М-5 под Челябинском

В Сосновском районе ограничат движение автомобилей по М-5.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе управления дорог «Южный Урал», ораничения будут введены 19 и 20 мая в связи с проведением работ по установке модульного пешеходного перехода.

На 1840+129 километре автомобильной дороги М-5 «Урал» в Сосновском районе с 22:00 до 23:00 19 мая, а также с 23:40 19 мая 2025 года до 00:40 вводится ограничение скорости автотранспорта.

С 23:00 до 23:40 19 мая движение будет полностью закрыто.

Узнать о состоянии проезда, а также сообщить о нештатной ситуации на федеральных трассах в Челябинской и Курганской областях можно по круглосуточному телефону дежурно-диспетчерской службы ФКУ УПРДОР «Южный Урал» – 8 (351) 266-65-63 (звонок бесплатный) и +7 982 331 37 84 (WhatsApp).

Челябинск, Виктор Елисеев

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