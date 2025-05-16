В Челябинской области директора МУПа будут судить за мнимую аренду машины у жены

Директор бакальского МУПа предстанет перед судом за присвоение сотен тысяч рублей.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, Саткинская городская прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении директора МУП «Водоотведение» Бакальского городского поселения. Он обвиняется в присвоении и растрате, а также злоупотреблении должностными полномочиями.
По версии следствия, являясь директором МУПа, мужчина составил фиктивный договор аренды автомобиля между своей супругой, хозяйкой «SUZUKI GRAND VITARA», и коммунальным предприятием.
Пользоваться машиной он не собирался. Но организация ежемесячно перечисляла жене шефа арендную плату. С декабря 2023 по октябрь 2024 года за мнимую аренду отдали свыше 630 тысяч рублей.
В ходе предварительного расследования южноуралец признал свою вину и полностью возместил материальный ущерб.
Уголовное дело направлено в Саткинский городской суд для рассмотрения по существу.
Челябинск, Виктор Елисеев
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