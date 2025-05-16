В Челябинской области директора МУПа будут судить за мнимую аренду машины у жены

Директор бакальского МУПа предстанет перед судом за присвоение сотен тысяч рублей.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, Саткинская городская прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении директора МУП «Водоотведение» Бакальского городского поселения. Он обвиняется в присвоении и растрате, а также злоупотреблении должностными полномочиями.

По версии следствия, являясь директором МУПа, мужчина составил фиктивный договор аренды автомобиля между своей супругой, хозяйкой «SUZUKI GRAND VITARA», и коммунальным предприятием.

Пользоваться машиной он не собирался. Но организация ежемесячно перечисляла жене шефа арендную плату. С декабря 2023 по октябрь 2024 года за мнимую аренду отдали свыше 630 тысяч рублей.

В ходе предварительного расследования южноуралец признал свою вину и полностью возместил материальный ущерб.

Уголовное дело направлено в Саткинский городской суд для рассмотрения по существу.

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube