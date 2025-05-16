В Челябинске отключат светофоры

На значимых магистралях в трех районах Челябинска отключат светофоры.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, завтра, 17 мая, автомобилистам и пешеходам необходимо быть особенно внимательными на трех перекрестках.
Будут отключены светофоры на участках:
пересечение улиц Богдана Хмельницкого и Жукова – с 9:00 до окончания работ;
пересечение улиц Цвиллинга и Тимирязева – с 11:00 до окончания работ;
пересечение улиц Машиностроителей и Новороссийской – с 13:00 до окончания работ.
Челябинск, Виктор Елисеев
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