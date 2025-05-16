В Челябинске отключат светофоры

На значимых магистралях в трех районах Челябинска отключат светофоры.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, завтра, 17 мая, автомобилистам и пешеходам необходимо быть особенно внимательными на трех перекрестках.

Будут отключены светофоры на участках:

пересечение улиц Богдана Хмельницкого и Жукова – с 9:00 до окончания работ;

пересечение улиц Цвиллинга и Тимирязева – с 11:00 до окончания работ;

пересечение улиц Машиностроителей и Новороссийской – с 13:00 до окончания работ.

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube